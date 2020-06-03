Ставропольская вокальная студия поддержала поправку к Конституции о культурном наследии

Поправку к Конституции РФ о сохранении культурного наследия народов России прокомментировала руководитель детской вокальной студии "Карат" Центра культуры и досуга города Изобильного Сона Сафарян.

Сона Сафарян сказала, что великая культура страны является наследием культур народов, что объединяет и делает сильнее всех граждан. Она отметила важность этой темы в своей работе. Также она сказала, что необходимо сохранить культурное наследие многонационального народа, что закрепляет поправка в Основной закон России. Руководитель вокальной студии отметила, что она поддерживает такие изменения.

Голосование по поправкам к Конституции будет проходить с 25 июня по 1 июля. Президент России Владимир Путин утвердил этот указ.