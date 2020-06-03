Журналист Январев считает, что США умалчивают правду о вакцине от коронавируса

Армейские медики США, как и правительство, заявляют о кратчайших сроках разработки вакцины от коронавируса. При этом их внутренние служебные записки говорят о другом, заметил журналист Игорь Январев.

Американские специалисты из компаний Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson работают сразу над несколькими препаратами от коронавирусной инфекции. Одна из них может стать универсальным препаратом, который поможет от многих штаммов заболевания. Президент США Дональд Трамп ранее обещал, что усиленная работа государственных и частных лабораторий может получить медикамент уже к январю 2021 года.

Однако в Пентагоне ситуацию с разработкой вакцины оценивают иначе, передает NEWS.ru. Западные СМИ опубликовали внутреннюю записку помощника министра обороны страны по вопросам национальной безопасности Кеннета Рапуано. Он написал, что есть риск возрождения коронавируса, а также уточнил: жизнеспособная вакцина не будет доступна "как минимум до лета 2021 года".

Российские военнослужащие прибыли в специальные медицинские учреждения, где испытают новую вакцину от коронавирусной инфекции. Минобороны РФ сообщило, что все добровольцы предварительно пройдут углубленное обследование, сообщает телеканал "360".