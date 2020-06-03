Экс-премьер Италии сделал «ход конем», чтобы вернуться в большую политику

Предложение экс-премьера Италии Маттео Ренци о масштабной конституционной реформе – не более чем привлечение внимания к его политической партии. Такое мнение «Политике Сегодня» привела кандидат политических наук МГИМО МИД России, эксперт Российского совета по международным делам Елена Маслова.

«У Ренци сейчас нет полномочий, чтобы запустить реформу конституции. Это просто попытка бывшего премьер-министра привлечь к себе внимание. Введение прямых выборов — это его конкретная инициатива, в Италии этот вопрос вообще не обсуждают. Поправок в конституцию в Италии было принято очень немного. Это малоподвижная структура, и чтобы ее поменять нужны тектонические сдвиги среди граждан страны», — объяснила специалист.

Ренци предложил ввести прямые выборы главы государства или председателя Совета министров Италии. Сейчас президент Италии избирается парламентом и делегатами от каждой области страны. Впрочем, тектонические сдвиги в итальянском обществе маловероятны: центристскую партию Ренци «Живая Италия» сейчас поддерживает всего пять процентов населения страны. Для крупной конституционной реформы этого мало.

Ренци уже «обжигался» на предложении изменить основной закон. После провала предложенной реформы на референдуме в 2016 году премьер-министр ушел в отставку. Тогда политик предлагал усилить централизацию власти и уменьшить роль верхней палаты парламента.

«До создания своей партии Ренци играл роль такого "затаившегося политика". Сейчас он набирает обороты и старается привлекать к себе внимание, потому что претендует на пост премьер-министра», — добавила Маслова.

Инициативу по введению прямых выборов Ренци изложил на страницах своей книги «Ход конем». В начале февраля 2020 года политик уже пытался продвигать писательский труд, анонсировав 100 этапов агитационной поездки по итальянским регионам.