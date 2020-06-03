Политолог нарисовал нерадужную картину разозлившему Путина губернатору Уссу

Президент России Владимир Путин раскритиковал доклад губернатора Красноярского края Александра Усса по ЧП в Норильске, заострив внимание на подаче.

Чиновник доложил об утечке топлива на норильской ТЭЦ, сказал, что полную картину региональные власти смогли составить по сообщениям в социальных сетях. И расписался в бессилии, заявив,что регион не справится с ликвидацией последствий ЧП в заявленный срок — две недели. Лаконичный доклад вызвал гнев президента.

«Что доклад? И закончил. А что делать-то?», - возмутился Путин, но продолжить Уссу не дал, уточнив состояние здоровья народного избранника.

Подобный промах может стоить господину Уссу губернаторского кресла, допускает глава Центра политического анализа Павел Данилин.

«Отставки и назначения – чистая прерогатива главы государства, комментировать это бессмысленно. Но то, что информация дошла до Усса через соцсети спустя несколько дней – это недопустимо. Позиции Усса существенно упали, я думаю. Картина для него нерадужная», — предположил он.

Вероятно главная претензия к Уссу заключается именно в запоздалой реакции на ЧП, что говорит о разладе в коммуникации с «Норникелем», чья дочерняя компания и управляет Надеждинским комбинатом. Либо об осознанном решении не объявлять о ЧП. И неизвестно, какой вариант хуже для положения чиновника. Ведь по инициативе президента в ситуации разбираются правоохранительные органы под контролем Генпрокуратуры.

Тем не менее регион всегда считался сложным в управлении как раз из-за присутствия влиятельных бизнес-игроков. И Усс до сих пор держался в губернаторском кресле. Такому опытному управленцу отставка не грозит, считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.