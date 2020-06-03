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18:34   3 Июня 2020
Россия

Политолог нарисовал нерадужную картину разозлившему Путина губернатору Уссу

Политолог нарисовал нерадужную картину разозлившему Путина губернатору Уссу

Президент России Владимир Путин раскритиковал доклад губернатора Красноярского края Александра Усса по ЧП в Норильске, заострив внимание на подаче.

Чиновник доложил об утечке топлива на норильской ТЭЦ, сказал, что полную картину региональные власти смогли составить по сообщениям в социальных сетях. И расписался в бессилии, заявив,что регион не справится с ликвидацией последствий ЧП в заявленный срок — две недели. Лаконичный доклад вызвал гнев президента.

«Что доклад? И закончил. А что делать-то?», - возмутился Путин, но продолжить Уссу не дал, уточнив состояние здоровья народного избранника.

Подобный промах может стоить господину Уссу губернаторского кресла, допускает глава Центра политического анализа Павел Данилин.

«Отставки и назначения – чистая прерогатива главы государства, комментировать это бессмысленно. Но то, что информация дошла до Усса через соцсети спустя несколько дней – это недопустимо. Позиции Усса существенно упали, я думаю. Картина для него нерадужная», — предположил он.

Вероятно главная претензия к Уссу заключается именно в запоздалой реакции на ЧП, что говорит о разладе в коммуникации с «Норникелем», чья дочерняя компания и управляет Надеждинским комбинатом. Либо об осознанном решении не объявлять о ЧП. И неизвестно, какой вариант хуже для положения чиновника. Ведь по инициативе президента в ситуации разбираются правоохранительные органы под контролем Генпрокуратуры. 

Тем не менее регион всегда считался сложным в управлении как раз из-за присутствия влиятельных бизнес-игроков. И Усс до сих пор держался в губернаторском кресле. Такому опытному управленцу отставка не грозит, считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян

«Усс – опытный человек, который не первый год работает. Когда будет качественная оценка работы губернаторов, то президент выскажет какие-то пожелания главе региона. Я сомневаюсь, что Уссу грозит отставка», — говорит эксперт.

 

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Автор: Роман Самойлов
#москва #россия #путин #норильск #усс

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