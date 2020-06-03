Лавров акцентировал внимание на тюремное заключение социологов в тюрьме "Митига"

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с делегацией Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, в ходе которых поднял вопрос о необходимости скорейшего освобождения российских социологов из тюрьмы "Митига".

На прошедшей в Москве встрече Лавров обсудил с министром иностранных дел ПНС Ливии Мухаммедом Сиялой и вице-премьером ПНС Ахмедом Майтыгом ситуацию в Ливии.

Российская сторона уделила особое внимание вопросу прекращения боевых действий. В вопросе урегулирования конфликта Москва поддерживает инициативы Председателя Палаты представителей Ливии, которые направлены на установление мира в Ливии и формирование единых государственных органов власти в стране.

Лавров особенно подчеркнул, что сейчас установлению сотрудничества сильно препятствует заключение россиян в тюрьме "Митига". Глава МИД РФ настоятельно призвал как можно скорее освободить российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана и вернуть их в Россию.