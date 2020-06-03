Трамп рассказал, как Путин завоевал его доверие

Президент России Владимир Путин помог Соединенным Штатам с нефтяной индустрией, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Глава государства считает, что его российский коллега заслуживает, чтобы РФ вернулась в "Большую семерку". По словам Трампа, изменения в нефтяной отрасли позволили спасти миллионы рабочих мест по всей стране. В частности, это объекты в Северной Дакоте, Оклахоме и других штатах. Теперь в регионах обеспечено стабильное производство. Скачки цен на нефть стоили США пяти миллионов рабочих мест, отметил Трамп.

Он считает, что возвращение РФ в "Большую семерку" не зависит от достижений Путина. Американский лидер назвал это вопросом здравого смысла. Половина встреч G7 посвящена России, поэтому многие вопросы будет легче решить с присутствием Путина, сказал он в интервью Fox News Radio.