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17:28   3 Июня 2020
Политика

Трамп рассказал, как Путин завоевал его доверие

Трамп рассказал, как Путин завоевал его доверие

Президент России Владимир Путин помог Соединенным Штатам с нефтяной индустрией, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Глава государства считает, что его российский коллега заслуживает, чтобы РФ вернулась в "Большую семерку". По словам Трампа, изменения в нефтяной отрасли позволили спасти миллионы рабочих мест по всей стране. В частности, это объекты в Северной Дакоте, Оклахоме и других штатах. Теперь в регионах обеспечено стабильное производство. Скачки цен на нефть стоили США пяти миллионов рабочих мест, отметил Трамп. 

Он считает, что возвращение РФ в "Большую семерку" не зависит от достижений Путина. Американский лидер назвал это вопросом здравого смысла. Половина встреч G7 посвящена России, поэтому многие вопросы будет легче решить с присутствием Путина, сказал он в интервью Fox News Radio.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #трамп #g7

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