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17:39   3 Июня 2020
Политика

Крымский депутат Фикс ответил на идею Киева ввести флот НАТО в Керченский пролив

Крымский депутат Фикс ответил на идею Киева ввести флот НАТО в Керченский пролив

Идея украинского политика Антона Кориневича запустить корабли НАТО в Керченский пролив, чтобы он «мониторили» там ситуацию, является полным бредом и при этом нарушает общепризнанные международные договораенности

Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс, комментируя недавнее предложение так называемого полномочного представителя украинского президента в АРК.

«Все это безграмотные, циничные и дурацкие предложения и бред. Киевские власти придумывают различные вещи, которые не соответствуют действительности и общепризнанным международным договорам», — подчеркнул крымский депутат.

При этом он напомнил, что Россия не создает украинским судам и кораблям никаких проблем при прохождении через Керченский пролив. А киевские власти, тем не менее, искусственно раздувают эту тему и продолжают спекулировать ей на международной арене.

«Если Украине нужно провести через Керченский пролив свои суда, то существуют нормальные цивилизованные меры, которые украинской стороной уже хорошо использовались. Они знают о них, — отметил Фикс. — Необходимо подать соответствующую заявку, после чего им предоставляется лоцман, который проводит суда через Керченский пролив, чтобы было все цивилизованно».

То есть Украине, по его словам, достаточно, ничего не выдумывая и не создавая провокаций на границе, просто придерживаться выполнения международных договоров и международного права, а также уважать законы соседнего государства – России.

Крымский депутат Фикс ответил на идею Киева ввести флот НАТО в Керченский пролив

Напомним, три военных корабля Украины в ноябре 2018 года нарушили российские границы в Черном море и попытались прорваться в Азовское море через Керченский пролив, но были задержаны пограничной службой ФСБ РФ. В сентябре 2019 года по договоренности об обмене пленными между Москвой и Киевом, членов экипажей этих кораблей вернули на Украину.

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Автор: Александр Люблинский
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