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18:12   3 Июня 2020
Россия

Ростовская область и ЕАО раскрыли «выборные» бюджеты

Ростовская область и ЕАО раскрыли «выборные» бюджеты

Ростовская область и ЕАО готовы к выборам: деньги на это в региональном бюджете есть, выяснила «Политика Сегодня». Остальные региональные правительства, опрошенные изданием, точные суммы не раскрыли, но в северном и южном регионах обозначили финансовые возможности максимально прозрачно.

В Ростовской области потратят на выборы 385,89 миллионов рублей. Решение о назначении даты голосования примут с 8 по 11 июня, а переносить ее на поздний срок из-за пандемии коронавируса не планируется. По закону избрание проходит во второе воскресенье сентября — в этом году это 12-е число.

«Областным законом «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» предусмотрены все необходимые средства на финансирование расходов, связанных с проведением выборов в 2020 году. Всего на эти цели выделено 385,89 млн рублей», — сообщил «Политике Сегодня» начальник управление информационной политики правительства области Сергей Тюрин.

Губернаторские выборы пройдут в обычном режиме, с соблюдением мер эпидемиологической безопасности. Избиркомы Ростовской области уже готовятся к избирательным мероприятиям, но опросы среди населения не проводились.

В Ростовской области и ЕАО рассказали, сколько денег потратят на выборы

Период, в который должны назначить выборы губернатора Еврейской автономной области, — с 4 по 14 июня. Пока голосование переносить тоже не планируется, но законом такая возможность предусмотрена.

В отличии от ростовских коллег, избиркомы ЕАО пока к дню голосования не готовятся. А вот опросы проводились: проголосовать готовы 46% респондентов. Сумма на проведение выборов предусмотрена существенно меньшая, чем в Ростовской области.

«Всего на проведение выборов губернатора выделено 11896,3 тыс. рублей», — уточнил замначальника управления по внутренней политике ЕАО Владимир Гагаркин.

В апреле «Политика Сегодня» писала о предвыборных раскладах в Краснодарском крае и Ростовской области: по мнению политологов, кубанский губернатор Вениамин Кондратьев и его ростовский коллега Василий Голубев имеют скромные шансы на переизбрание в сентябре. Кондратьева подвели внутриэлитные конфликты в регионе, а Голубева — кадровая политика: несколько подконтрольных ему чиновников имеют проблемы с законом.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #губернатор #выборы #политика #общество

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