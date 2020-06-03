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17:20   3 Июня 2020
Ближнее зарубежье

Пушков назвал «будапештский формат» очередной выдумкой Киева

Пушков назвал «будапештский формат» очередной выдумкой Киева

Заявления украинских политиков о возможных переговорах в «будапештском формате» можно отнести к жанру художественной литературы – фэнтези.

Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя недавние заявления вице-премьера Украины по вопросам временно оккупированных территорий Алексея Резникова, призвавшего Соединенные Штаты и Великобританию создать новый «будапештский» формат переговоров по урегулированию ситуации в Донбасс, и не приглашать туда Россию.

По словам Пушкова, украинские политики все чаще транслируют заявления, не содержащие в себе никакого смысла, состоящие из слов и формул. При этом сенатор отметил, что на Украине меняются министры иностранных дел, но пустота во внешней политике остается.

«Будапештский формат» решения проблемы Донбасса без России — еще одна неосуществимая киевская придумка в стиле фэнтези. Политика Киева вся ушла в слова и формулы, лишенные содержания. Главы МИД меняются — пустота остается. Носители пустоты. Хорошее название для романа-фэнтези», — написал Пушков в своем микроблоге Twitter.

Пушков назвал «будапештский формат» очередной выдумкой Киева

В другом своем твите сенатор посоветовал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе искать «признаки слабости» в Киеве, а не в заявлениях немецкого политика Герхарда Шредара, который, будучи грандом мировой политики, может позволить себе называть украинского посла в Берлине «каким-то карликом».

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Автор: Александр Люблинский
#украина #пушков #политика #весь мир #мид украины

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