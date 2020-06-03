Вдова умершего Джорджа Флойда эмоционально выступила в прямом эфире

Возлюбленная убитого в США афроамериканца Джорджа Флойда отреагировала на произошедшее. Рокси Вашингтон выступила на пресс-конференции в Миннеаполисе.

У убитого мужчины осталась шестилетняя дочь. Джордж Флойд никогда не увидит, как девочка вырастет и окончит школу, отметила его вдова Рокси Вашингтон. Ребенку нужен отец, но его больше нет, добавила женщина. Раньше Флойд жил в Хьюстоне. Он переехал в Миннеаполис из-за работы, но продолжал заботиться о своей семье даже на расстоянии.

Полицейские, участвовавшие в задержании Флойда, должны понести ответственность за смерть мужчины, считает его вдова. Женщина призналась, что хочет справедливости, так как ее возлюбленный был хорошим человеком. Он этого заслуживает, передает слова Вашингтон канал "360".