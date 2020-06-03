Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Крымский депутат Фикс ответил на идею Киева ввести флот НАТО в Керченский пролив

Крымский депутат Фикс ответил на идею Киева ввести флот НАТО в Керченский пролив

 Ведущий «Царьграда» назвал конституционную поправку о МРОТ залогом выживания

Ведущий «Царьграда» назвал конституционную поправку о МРОТ залогом выживания
Лавров акцентировал внимание на тюремное заключение социологов в тюрьме "Митига"

Лавров акцентировал внимание на тюремное заключение социологов в тюрьме "Митига"

 Трамп рассказал, как Путин завоевал его доверие

Трамп рассказал, как Путин завоевал его доверие
WSJ: Меркель, Путин и Си Цзиньпин выработали стратегию в отношении Трампа

WSJ: Меркель, Путин и Си Цзиньпин выработали стратегию в отношении Трампа

 Перов: Россия может полностью разорвать газовые отношения с Польшей

Перов: Россия может полностью разорвать газовые отношения с Польшей
Крымский депутат Фикс ответил на идею Киева ввести флот НАТО в Керченский пролив

Крымский депутат Фикс ответил на идею Киева ввести флот НАТО в Керченский пролив

 Ведущий «Царьграда» назвал конституционную поправку о МРОТ залогом выживания

Ведущий «Царьграда» назвал конституционную поправку о МРОТ залогом выживания
Лавров акцентировал внимание на тюремное заключение социологов в тюрьме "Митига"

Лавров акцентировал внимание на тюремное заключение социологов в тюрьме "Митига"

 Трамп рассказал, как Путин завоевал его доверие

Трамп рассказал, как Путин завоевал его доверие
WSJ: Меркель, Путин и Си Цзиньпин выработали стратегию в отношении Трампа

WSJ: Меркель, Путин и Си Цзиньпин выработали стратегию в отношении Трампа

 Перов: Россия может полностью разорвать газовые отношения с Польшей

Перов: Россия может полностью разорвать газовые отношения с Польшей
17:16   3 Июня 2020
Политика

Трамп заявил, что хочет ядерного пакта с Россией

Трамп заявил, что хочет ядерного пакта с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить ядерный пакт с Россией.

Американский лидер объяснил это тем, что ядерная тема является самой опасной в мире, тем более, что договор о сокращении стратегических ядерных вооружений между (СНВ-III) РФ и США подходит к концу. Американцы считают, что продление договора может потребовать включение в него Китай и другие государства.

Трамп ранее сообщил, что предстоящий саммит "Большой семерки" не будет иметь здравого смысла без участия российской стороны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#россия #трамп #ядерное оружие

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...