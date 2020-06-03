Трамп заявил, что хочет ядерного пакта с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить ядерный пакт с Россией.

Американский лидер объяснил это тем, что ядерная тема является самой опасной в мире, тем более, что договор о сокращении стратегических ядерных вооружений между (СНВ-III) РФ и США подходит к концу. Американцы считают, что продление договора может потребовать включение в него Китай и другие государства.

Трамп ранее сообщил, что предстоящий саммит "Большой семерки" не будет иметь здравого смысла без участия российской стороны.