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17:13   3 Июня 2020
Политика

Путин поддержал планы главы ХМАО Комаровой по переизбранию

Путин поддержал планы главы ХМАО Комаровой по переизбранию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов поддержать губернатора Югры Светлану Комарову на выборах. Глава региона решила, что будет переизбираться на новый срок.

Губернатор Ханты-Мансийского Автономного Округа Светлана Комарова заявила, что решила выдвинуть свою кандидатуру на новый срок на предстоящих выборах.

Президент РФ Владимир Путин одобрил это решение и заявил, что готов поддержать Комарову в случае выдвижения ее кандидатуры.

Губернатора в Югре избирает региональный парламент.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #выборы #хмао #комарова

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