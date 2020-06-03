Путин поддержал планы главы ХМАО Комаровой по переизбранию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов поддержать губернатора Югры Светлану Комарову на выборах. Глава региона решила, что будет переизбираться на новый срок.

Губернатор Ханты-Мансийского Автономного Округа Светлана Комарова заявила, что решила выдвинуть свою кандидатуру на новый срок на предстоящих выборах.

Президент РФ Владимир Путин одобрил это решение и заявил, что готов поддержать Комарову в случае выдвижения ее кандидатуры.

Губернатора в Югре избирает региональный парламент.