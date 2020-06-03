Трамп заявил, что присутствия РФ в "Большой семерке" требует здравый смысл

Присутствия российской стороны на сентябрьском саммите G7 требует здравый смысл, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

Трамп отметил, что считает "здравым смыслом" приглашение президента России Владимира Путина. По словам американского лидера, Путин "заслужил" возвращение в стан G7 своими действиями.

Трамп пояснил, что российский президент помог США решить проблемы в нефтяной индустрии, благодаря чему, в Техасе миллионы рабочих не потеряют свое место.

Он считает, что присутствие Путина на саммитах G7 поможет решить многие проблемы, связанные в том числе и с Россией.