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17:05   3 Июня 2020
Политика

Трамп заявил, что присутствия РФ в "Большой семерке" требует здравый смысл

Трамп заявил, что присутствия РФ в "Большой семерке" требует здравый смысл

Присутствия российской стороны на сентябрьском саммите G7 требует здравый смысл, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

Трамп отметил, что считает "здравым смыслом" приглашение президента России Владимира Путина. По словам американского лидера, Путин "заслужил" возвращение в стан G7 своими действиями.

Трамп пояснил, что российский президент помог США решить проблемы в нефтяной индустрии, благодаря чему, в Техасе миллионы рабочих не потеряют свое место. 

Он считает, что присутствие Путина на саммитах G7 поможет решить многие проблемы, связанные в том числе и с Россией.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #трамп #g7

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