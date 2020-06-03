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17:04   3 Июня 2020
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Трамп назвал расовую несправедливость "печальной проблемой"

Трамп назвал расовую несправедливость "печальной проблемой"

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами назвал тему расовой несправедливости "печальной проблемой".

Так он ответил на вопрос корреспондента Fox News, каким образом можно решить в стране расовую несправедливость. Целую неделю в США не утихают протесты после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Один из полицейских во время задержания наступил коленом ему на шею. Мужчина пытался сказать, что не может дышать, но безрезультатно. Флойд умер в больнице вследствие удушения.

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Автор: Яна Либерман
#сша #трамп

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