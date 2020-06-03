Политолог Мухин: Запад пытается ослабить Россию информационной войной

Информационная война продолжается уже несколько лет. Для победы России следует наступать, а не обороняться, считают эксперты.

Цели инфовойны и как следует вести себя Российской Федерации обсудили эксперты в ходе онлайн-конференции "Информационная борьба против России: конструируя образ врага". Она прошла 3 июня в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Одной из основных задач подобных действий является смягчение политики Российской Федерации по ключевым вопросам. Ярким примером является фальсификация истории Великой Отечественной войны.

Запад уже давно создает образ неких "русских хакеров", которыми запугивают взрослых людей, считает директор Центра политической информации Алексей Мухин. Пропаганда сработала и иностранцы действительно начали бояться, в то же время в отечественном сегменте интернета над подобным только потешаются, заметил эксперт АО "Крибрум" Артем Курицын.

"Цели — смягчение политики России по ключевым вопросам. Фактически, отказ от национальных интересов, создание политической неполноценности. Перепланировка мирового пространства", — высказался Мухин, передает Nation News.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет в период с 25 июня по 1 июля. В числе нововведений числится запрет действий, направленных на изменение границы России, а также закрепление мер по международному поддержанию мира.