Самонкин назвал восстановление Асадом туризма в Сирии признаком перехода к мирной жизни

Туристическая сфера в Сирии восстанавливается усилиями главы государства Башара Асада, демонстрируя всему миру процесс возвращения к мирному образу жизни, уверен политолог Юрий Самонкин.

Дамаск принял решение о возобновлении работы туристических объектов в САР, которые простаивали почти два месяца в виду пандемии COVID-19, так как санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране держится на благоприятном уровне. Для посещения стали доступны торговые центры, кафе, рестораны и прочие заведения, в которых соблюдаются все необходимые меры безопасности.

Восстановление государственной экономики является приоритетным направлением в работе правительства Сирии, во главе которого стоит Асад, сказал президент АНО "Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив" Юрий Самонкин в разговоре с корреспондентом ФАН. Он отметил, что боевые действия в Сирии еще не завершились полностью, а угроза терактов существует до сих пор, однако власти страны контролируют обстановку и обеспечивают безопасность практически на всей территории САР.

"Открытие туристических мест и заведений — хороший сигнал, что страна продолжает путь к мирному развитию", — заявил Самонкин.

Смягчение мер по борьбе с коронавирусом нового типа в Сирии стало возможным благодаря очень низкому уровню заболеваемости, что благоприятно скажется на туризме, считает эксперт. По его словам, Асад занимается всесторонним экономическим развитием САР, делая акцент на внутренней политике, а не на внешней.