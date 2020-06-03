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16:40   3 Июня 2020
Политика

Тегнелл: Швеции не хватило ограничений на фоне пандемии COVID-19

Тегнелл: Швеции не хватило ограничений на фоне пандемии COVID-19

Швеция понесла слишком большие человеческие потери из-за пандемии нового типа коронавируса, однако был способ этого избежать. О нехватке ограничительных мер сообщил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

По словам специалиста, если бы Швеция столкнулась с коронавирусной инфекцией сейчас, с учетом имеющегося опыта, то власти равнялись бы на предпринятые другими мировыми странами меры. 

Андерс Тегнелл подчеркнул, что стране не хватило введенных ограничений на фоне пандемии COVID-19. Нужно было расширять список ограничительных мер. Из-за этого в стране погибло большое количество граждан, хотя этого можно было избежать, пишет РИА Новости

Телеканал "360" сообщал, что в Швеции уровень безработицы в апреле вырос с 6,7 до 7,9%.

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Автор: Ирина Большунова
#швеция #ограничения #коронавирус

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