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16:27   3 Июня 2020
Политика

Путин резко отреагировал на доклад губернатора Усса о ЧП в Норильске

Путин резко отреагировал на доклад губернатора Усса о ЧП в Норильске

Президент России Владимир Путин, выслушав доклад губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива на норильском заводе, критично отнесся к его выступлению.

Глава государства отметил, что не получил ответа на вопрос о произошедшей ситуации. Также Путин пообещал привлечь представителей правоохранительных органов к изучению всех материалов происшествия.

Рванее стало известно, что на заводе в норильской ТЭЦ-3 произошла утечка дизельного топлива, которое вскоре воспламенилось. В огне пострадало не только здание предприятия, но и проезжавший мимо автомобиль. Согласно предварительной версии, разгерметизация чана произошла из-за повреждения дна конструкции.

 

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #норильск #усс

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