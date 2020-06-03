Мухин сообщил, что Запад ведет системную работу по дискредитации РФ в медиапространстве

Западные деятели ведут серьезную и системную работу по дискредитации России в информационном пространстве. Об этом сообщил директор Центра политической информации Алексей Мухин во время онлайн-конференции.

По словам эксперта, в сложившейся ситуации Запад пытается приписать РФ образ врага и демотивировать пророссийские настроения. Такие информационные атаки наблюдаются не только в медиапространстве, но и в соцсетях. В Twitter такую информацию формируют при помощи хэштегов для воздействия на определенные слои населения.

Мухин подчеркнул, что нельзя говорить о каких-то отдельных вбросах. Речь идет о серьезной и системной работе "западных партнеров". Их методы все больше переходят правовую черту, и РФ вынуждена отвечать. Ранее незаметное информационное противоборство с Россией в последнее время становится все более заметным.

Телеканал "360" сообщал, что Twitter, Facebook и Google назвали указ президента США Дональда Трампа о регулировании социальных сетей угрозой свободе интернета.