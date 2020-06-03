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16:20   3 Июня 2020
Экономика

ЦБ связал подъем экономики России с отменой коронавирусных ограничений

ЦБ связал подъем экономики России с отменой коронавирусных ограничений

Условия для восстановления экономики появятся уже в третьем квартале, когда даст эффект смягчение ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, считают аналитики Банка России.

Во втором квартале годовые темпы прироста ВВП окажутся отрицательными именно из-за влияния ограничительных мер на экономическую активность в стране. Их постепенная отмена даст мощный позитивный импульс: конкретные прогнозы будут зависеть от сроков и скорости возвращения к привычной жизни, но сейчас ожидается, что ВВП по итогам года упадет на 4–6%.

Премьер-министр Михаил Мишустин накануне представил президенту Владимиру Путину Общенациональный план восстановления экономики. Документом предусмотрены несколько сотен различных нововведений, призванных упростить жизнь граждан и функционирование бизнеса, улучшить общее благосостояние населения.

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Автор: Илья Романович
#экономика россии #банк россии #центробанк рф #пандемия #ограничительные меры

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