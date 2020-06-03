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16:17   3 Июня 2020
Общество

Глава МЧС рассказал Путину о ситуации с разливом топлива в Норильске

Глава МЧС рассказал Путину о ситуации с разливом топлива в Норильске

Президент России Владимир Путин в ходе совещания выслушал доклад главы МЧС Евгения Зиничева, который рассказал о ситуации с масштабным разливом дизельного топлива в Норильске.

Зиничев сообщил главе государства, что сотрудники МЧС узнали о происшествии в Норильске лишь спустя два дня. Причиной разгерметизации резервуара хранения топлива, по словам главы министерства, стало проседание свай фундамента. 

Из-за ЧП в Норильске власти ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня. В результате происшествия на ТЭЦ-3 разлилось более 21 тыс. тонн дизельного топлива, после чего произошло возгорание. 

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Автор: Яна Либерман
#мчс #путин #доклад #зиничев #норильск

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