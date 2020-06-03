Глава МЧС рассказал Путину о ситуации с разливом топлива в Норильске

Президент России Владимир Путин в ходе совещания выслушал доклад главы МЧС Евгения Зиничева, который рассказал о ситуации с масштабным разливом дизельного топлива в Норильске.

Зиничев сообщил главе государства, что сотрудники МЧС узнали о происшествии в Норильске лишь спустя два дня. Причиной разгерметизации резервуара хранения топлива, по словам главы министерства, стало проседание свай фундамента.

Из-за ЧП в Норильске власти ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня. В результате происшествия на ТЭЦ-3 разлилось более 21 тыс. тонн дизельного топлива, после чего произошло возгорание.