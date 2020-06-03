Минздрав назвал атипичные симптомы COVID-19 у пожилых

Проявления новой коронавирусной инфекции у пожилых людей могут давать атипичную картину, то есть без лихорадки, кашля или одышки, следует из обновленных методических рекомендаций Минздрава России.

Медики отмечают, что симптомы COVID-19 могут быть легкими и не соответствовать тяжести заболевания. У пациентов в преклонном и старческом возрасте иногда фиксируются делирий, падения, конъюнктивит, а также бред, тахикардия и снижение артериального давления.

Во многих российских регионах власти по-прежнему призывают пенсионеров, входящих в группу риска, оставаться дома и минимизировать контакты с другими людьми, так как эпидемиологическая ситуация улучшается не так быстро, как хотелось бы. Тем временем китайские ученые пришли к выводу, что кровь перенесших коронавирус пациентов старше 60 лет обладает наибольшим числом нейтрализующих антител.