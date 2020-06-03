WSJ: Меркель, Путин и Си Цзиньпин выработали стратегию в отношении Трампа

Лидеры стран, настроенных по отношению к США «дружественно и не очень», пересматривают свои стратегии по отношению к администрации Трампа, которая сейчас находится в сложном положении и вынуждена преодолевать серьезные внутренние проблемы.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal, отмечая, что Россия, Китай и Германия, похоже, уже определились, как будут вести себя с американским президентом Дональдом Трампом вплоть до намеченных на ноябрь очередных выборов главы Белого дома.

«Берлин будет его игнорировать. Москва и Пекин воспользуются тем, что внимание США отвлечено», — говорится в статье.

По мнению автора материала, Россия, стремясь активизировать свое участие в ливийском военном конфликте, будет смотреть сквозь пальцы на эпидемию коронавируса и экономические проблемы.

Власти Китая, говорится в статье, похоже поняли, что с Трампом невозможно примириться, но его можно и не бояться, так как серьезный экономический кризис, мощнейшие расовые и политические разногласия, а также предстоящие президентские выборы дают им такие возможности, которыми грех не воспользоваться.

При этом, отмечает автор, в последнее время политика Пекина отличается полным пренебрежением к американскому запугиванию и давлению

«Если возможность мирного воссоединения будет утрачена, народные вооруженные силы вместе со всей нацией, включая народ Тайваня, предпримут все необходимые шаги, чтобы решительно сорвать любые сепаратистские заговоры и действия», — цитирует автор заявление одного из главных военачальников КНР генерала Ли Цзуочэна.

Открытые угрозы китайского генерала в адрес Тайваня, по мнению автора, прозвучали достаточно неожиданно, несмотря на то, что Пекин всегда оставлял за собой право применить силу, чтобы не допустить отделения острова.

Также очень зловещей оказалась и реакция Коммунистической партии Китая (КПК) на угрозы США ввести санкции против Гонконга – государственный предприятия Китая прекратили ряд закупок, согласованных с США на первом этапе торгового соглашения. При этом, по мнению источников, если Вашингтон предпримет новые попытки давления на Гонконг, Пекин ответит на них в торговой сфере.

«Пекин заявляет, что, если США и их союзникам нужны конфронтационные отношения, они их получат. Сдержать Китай невозможно», — говорится в статье.

В заключение автор рассматривает поведение немецкого руководства и отмечает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась из-за пандемии приехать в июне на саммит G7 в Кэмп-Дэвид, нарушив тем самым планы американского президента продемонстрировать всему миру единство Запада. При этом Меркель, вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном продвигает идею оказать помощь южным соседям по Евросоюзу с их неустойчивыми экономиками, которые серьезно пострадали от коронавируса.

«Все это в совокупности создает четкую закономерность: по мере усиления мирового кризиса приоритетом для Германии становится Евросоюз. Нельзя сказать, что Берлин вообще перестал думать об американском президенте, — делает выводы автор. — Просто немцы, по всей видимости, решили: от попыток сотрудничать с Трампом они ничего не выиграют, а если будут его игнорировать, то почти ничего не потеряют».

Таким образом, у критиков Трампа появляется возможность сослаться на то, что он не в состоянии сотрудничать с союзниками и дать «китайским и российским провокациям» единый отпор. Однако, по мнению автора, проблема заключается не столько в том, что эти три страны – РФ, Китай и ФРГ – не видят смысла заключать с Трампом соглашения, сколько в том, что многие в мире считают, что США из-за пандемии, мощных протестов и экономического кризиса будут вообще отдаляться от глобальной политики, вне зависимости от того, кто там победит на выборах в ноябре.