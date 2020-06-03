Украинцы смогут снова ходить в рестораны с 5 июня

Кабинет министров Украины сообщили о смягчении ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19. Послабление карантина начнется с 5 июня.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с 5 июня планируется возобновить внутреннее авиасообщение, а международное — с 15 июня. Кафе и ресторанам разрешат принимать посетителей внутри помещения.

На территории Украины всего зарегистрировано почти 25 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией, из них около 10,5 тысяч выздоровели и 735 скончались.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ранее сообщил, что украинцы будут выходить из карантина в течение месяца в пять этапов, начиная с 22 мая, передает телеканал RT.