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18:03   3 Июня 2020
Россия

Вирусолог считает, что Швеция ошиблась с выбором между спасением экономики и граждан

Вирусолог считает, что Швеция ошиблась с выбором между спасением экономики и граждан

Швеция неоправданно пошла на риск, отказавшись вводить ограничительные меры для борьбы с пандемией. Такое мнение в комментарии «Политике сегодня» привел академик РАН, российский ученый-вирусолог Феликс Ершов.

«У Швеции получился неоправданно рискованный и неудачный вариант, но везде по-разному», — оценил вирусолог.

По информации онлайн карты распространения коронавируса, в Швеции зафиксировали 40,8 тысячи заболевших и более четырех тысяч смертей. Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признался, что введение ограничений на передвижение и отмена всех мероприятий помогли бы избежать рекордного числа смертей, поэтому сейчас страна пожалела об отсутствии карантина.

Однако еще в начале мая Тегнелл защищал позицию властей. В Швеции не закрывали школы и детские сады, а передвижение граждан никак не ограничивали. Власти отказались от жестких карантинных мер, чтобы не навредить экономике страны.

Помимо Швеции в число стран, которые не стали вводить ограничения, вошла Белоруссия. Страна не остановила производства и провела парад Победы 9 мая в условиях пандемии. Официальная статистика не зафиксировала новых случаев заражения коронавирусом.

«Сейчас очень трудно судить как надо было поступать. Итальянский и испанский вариант — страшный, а корейский и китайский с жестким карантином вроде сработал», — подытожил вирусолог.

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Автор: Андрей Рыдаль
#швеция #карантин #смертность #коронавирус

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