Ведущий «Царьграда» назвал конституционную поправку о МРОТ залогом выживания

Одна из поправок в Конституцию, предложенная президентом, окончательно закрепляет за Россией роль социально-ориентированного государства. Речь идет об обязательной индексации социальных выплат. Она же устанавливает в Конституции размер МРОТ — не ниже прожиточного минимума.

«Политика Сегодня» поинтересовалась у ведущего программы «Пронько.Экономика» на телеканале «Царьград» Юрия Пронько, повлияет ли поправка на благополучие граждан.

«Данная поправка позволит регламентировать рынок труда с точки зрения минимального физиологического выживания человека, то есть ниже этого порога уже не может быть оплата труда. Я прекрасно понимаю, что речь идет именно о физиологическом выживании, но на сегодняшний день даже это не гарантировано. Поэтому, я считаю, поправка необходима», — поделился мнением с «Политикой Сегодня» Пронько.

Пандемия в России, как и в других странах, обернулась ростом безработицы. По данным Министерства труда, количество безработных россиян достигло 2,2 миллионов человек, а вот служба государственной статистики говорит о возросшем до 5,8% уровне безработицы: по их данным, занятости лишены 4,3 миллиона человек.

При этом, как отмечал Центральный банк, число обращений в службы занятости увеличилось. Это связано с увеличением пособия по безработице до размера МРОТ (12,1 тысяча рублей). Работодатели справлялись с «коронавирусным» кризисом как увольнениями, так и переводом сотрудников на неполную занятность.

«Приостановка деятельности значительной части предприятий привела к снижению потребности в рабочей силе. В апреле уровень безработицы вырос до 5,6% (в марте: 4,6%), что соответствует среднему значению за 2015 год», — отмечали специалисты в материалах ЦБ.

Журналист официальным данным по безработице не доверяет, допуская, что потерявших работу значительно больше.

«Очевидно, что скрытая безработица кратно выше, нежели чем в тех данных, что нам дает Минтруд и Росстат. И ситуация будет усугубляться», — подчеркнул Пронько.

Ранее коллега Пронько, журналист «Царьграда» Андрей Афанасьев, оценил другие конституционные поправки, вынесенные на всероссийское голосование 1 июля. Среди тех, что понравились Афанасьеву — закрепление за русским языком статуса государственного, упоминание Бога в Конституции и определение «семьи» исключительно как союза мужчины и женщины.