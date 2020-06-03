Кубань обещает не сажать гостей в обсерваторы и поручит их встречу казакам

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17:18   3 Июня 2020
Россия

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Краснодарский край частично снимет ограничения по COVID-19 для туристов. Власти региона 4 июня рассмотрят возможность отказаться от идеи помещать приезжающих из других регионов на двухнедельный карантин в обсерваторы. Об этом «Политике сегодня» рассказал депутат Госдумы, член регионального штаба по борьбе с коронавирусом Иван Демченко.

«Завтра мы проведем совещание оперштаба с губернатором. Планируется, что мы частично снимем ограничения. Если человек приедет в Краснодарский к кому-то, то в обсерватор его сажать не будем. Он обязан будет назвать адрес родственников и их телефон. Будем контролировать. У нас казачество и правоохранители работают на то, чтобы вовремя выявить заболевших», — рассказал парламентарий.

По словам Демченко, на борьбу с коронавирусом регион потратил за полтора месяца более полумиллиарда рублей. Депутат не исключил, что туристический сезон придется прервать в случае очередной вспышки заболевания.

«Мы боимся, что сейчас откроем регион для туристов, случится вспышка коронавируса. Но у нас на побережье 70% населения из частного сектора принимают отдыхающих. Они за три месяца турсезона обеспечивают себе существование на весь год. И задерживать этот момент нельзя», — считает собеседник издания.

Все санатории, у которых есть лечебная база, будут принимать туристов с 6 июня. По словам Демченко, учреждения с медицинской лицензией готовы к приему гостей и качественно оборудованы для выявления коронавируса.

«Открывать надо. Оздоравливать людей надо. Это и экономическая составляющая отрасли туризма, и экономическая составляющая Краснодарского края», —заключил депутат.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#курорты #краснодарский край #коронавирус

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