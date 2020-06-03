Николай Стариков призвал объективно освещать все преступления ПНС Ливии в СМИ

Пострадавшим от пыток невинным заключенным, которые отбывали наказание в частной ливийской тюрьме "Митига", должны помочь журналисты. Работники СМИ обязаны объективно освещать беды Ливии. Об этом заявил общественный деятель Николай Стариков.

В среду корреспондент Федерального агентства новостей попросил Старикова прокомментировать резонансную ситуацию, связанную с нарушением прав человека в Ливии. Речь идет о ливийце по имени Раджаб Макрахи, которому не посчастливилось оказаться в тюрьме "Митига". Во время пыток африканцу выдавили ложкой глаз. Мужчина решил бороться за свои права. Он пожаловался в ООН и Африканский суд по правам человека, чтобы привлечь к уголовной ответственности главу "МВД" Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фахти Башагу, который лично лишил его глаза.

По мнению Старикова, только информационный резонанс повлияет на ситуацию в Ливии, а для этого журналисты должны серьезно и объективно освещать преступные действия так называемого ПНС. Необходимо сделать так, чтобы бюрократы ООН не могли не слышать и не знать о преступлениях режима Файеза Сарраджа. Истории людей, пострадавших от рук террористов, должны попадать не только в информационное поле России, но и Запада. Только так можно донести всю серьезность проблемы до ООН.