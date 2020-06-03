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15:43   3 Июня 2020
Происшествия

Адвокат намерен обжаловать решение суда за оправдание изнасилования дознавательницы в Уфе

Адвокат намерен обжаловать решение суда за оправдание изнасилования дознавательницы в Уфе

Двух экс-полицейских по делу об изнасиловании дознавательницы из Уфы оправдали. Адвокат еще одного фигуранта заявил, что обжалует решение по Павлу Яромчуку в суде.

Верховный суд Башкирии уменьшил срок подзащитному Багаутдинова с шести лет колонии общего режима до четырех лет лишения свободы. Ранее Яромчука и оправданных Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева обвинили в групповом изнасиловании.

 "Получим апелляционное определение, изучим и будем писать кассационную жалобу. Мы будем до последнего идти", — отметил в интервью Телеканалу "360" Багаутдинов.

Экс-глава ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев, бывший начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев и сам Павел Яромчук в декабре 2019 года получили шесть-семь лет колонии. Их признали виновными в изнасиловании девушки-дознавательницы в Уфе.

 

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Автор: Василий Пименов
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