Адвокат намерен обжаловать решение суда за оправдание изнасилования дознавательницы в Уфе

Двух экс-полицейских по делу об изнасиловании дознавательницы из Уфы оправдали. Адвокат еще одного фигуранта заявил, что обжалует решение по Павлу Яромчуку в суде.

Верховный суд Башкирии уменьшил срок подзащитному Багаутдинова с шести лет колонии общего режима до четырех лет лишения свободы. Ранее Яромчука и оправданных Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева обвинили в групповом изнасиловании.

"Получим апелляционное определение, изучим и будем писать кассационную жалобу. Мы будем до последнего идти", — отметил в интервью Телеканалу "360" Багаутдинов.

Экс-глава ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев, бывший начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев и сам Павел Яромчук в декабре 2019 года получили шесть-семь лет колонии. Их признали виновными в изнасиловании девушки-дознавательницы в Уфе.