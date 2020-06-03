Эксперты Финансового университета прогнозируют резкий рост российской экономики

Рост российской экономики будет обеспечен потребительской активностью населения после окончания режима самоизоляции.

Сообщается, что в России сейчас наблюдаются предпосылки для скорого восстановления экономики после окончания периода самоизоляции. Положительными факторами являются высокий спрос населения на покупку автомобилей и интерес к недвижимости. Также экономическому росту способствуют спрос на мебель и бытовую технику, сообщает Российская газета.

Эксперты также отметили, что в России удалось избежать критического роста безработицы. Городами, в которых уровень незанятых людей самый низкий, оказались Санкт-Петербург и Москва.

Правительство разработало меры поддержки населения в период эпидемии коронавируса, в том числе для потерявших работу россиян. Отдельное внимание уделяется семьям с детьми. На улучшение качества жизни нацелены и поправки к Конституции РФ. Согласно распоряжению президента России Владимира Путина, с 25 июня по 1 июля пройдет общероссийское голосование о поправках к Основному закону страны.