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15:35   3 Июня 2020
Экономика

Эксперты Финансового университета прогнозируют резкий рост российской экономики

Эксперты Финансового университета прогнозируют резкий рост российской экономики

Рост российской экономики будет обеспечен потребительской активностью населения после окончания режима самоизоляции.

Сообщается, что в России сейчас наблюдаются предпосылки для скорого восстановления экономики после окончания периода самоизоляции. Положительными факторами являются высокий спрос населения на покупку автомобилей и интерес к недвижимости. Также экономическому росту способствуют спрос на мебель и бытовую технику, сообщает Российская газета.

Эксперты также отметили, что в России удалось избежать критического роста безработицы. Городами, в которых уровень незанятых людей самый низкий, оказались Санкт-Петербург и Москва. 

Правительство разработало меры поддержки населения в период эпидемии коронавируса, в том числе для потерявших работу россиян. Отдельное внимание уделяется семьям с детьми. На улучшение качества жизни нацелены и поправки к Конституции РФ. Согласно распоряжению президента России Владимира Путина, с 25 июня по 1 июля пройдет общероссийское голосование о поправках к Основному закону страны.

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Автор: Борис Нестеров
#кризис #безработица #коронавирус

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