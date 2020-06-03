Перов: Россия может полностью разорвать газовые отношения с Польшей

У поляков скоро не останется поводов для давления на Россию, так как Варшава и Москва двигаются в направлении полного прекращения сотрудничества в газовой сфере.

Такое мнение в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказал руководитель спецпроектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов, комментируя новость о возбуждении польским Комитетом конкуренции и защиты потребителей дела против российской компании «Газпром».

Причиной возбуждения дела стал отказ российского газового гиганта сотрудничать с польской стороной в рамках проводимого ею антимонопольного расследования. «Газпрому», который не предоставил польскому комитету информации о строительстве «Северного потока – 2» может грозить штраф в 50 миллионов евро.

Александр Перов, комментирую ситуацию, призвал спокойно относиться к санкционным угрозам Польши в адрес «Газпрома». По его словам, не происходит ничего нового, так как в Польше уже давно происходит этот санкционный процесс.

«Каких-то уступок поляки не добьются. Разговор идет о сугубо внутренней польской повестке, и на масштабный эффект в Варшаве вряд ли рассчитывают. Поляки выбрали такую линию давления на РФ, «Северный поток – 2» и другие наши проекты», — считает эксперт.

Этой линии, добавил Перов, придерживается лишь часть польских политиков, но в стране имеется и «газпромовское» лобби. Варшава, по его словам, будет продолжать свою «антигазпромовскую» линию, используя ее как привычный инструмент в нынешних российско-польских отношениях. Со временем наши страны могут совсем прекратить какое-либо сотрудничество в газовой области и тогда у поляков не останется никакой возможности продолжать давить на Москву.

К тому же нынешние инсинуации могут быть и попыткой давления Польши на Евросоюз, чтобы тот со своей стороны усилил антироссийскую политику, добавил эксперт. Сами поляки этого курса придерживаются уже давно, а после прихода к власти партии «Право и справедливость», подобные настроения в Варшаве «буквально расцвели» и российско-польские политические отношения ухудшились до предела.

При этом польские политики пытаются превратить свою страну в газовый хаб и уже построили для этого СПГ-терминал в Свиноустье. Однако сжиженный природный газ у Польши покупают плохо и пока единственным внешним контрагентом является Украина.

Все же, по словам Перова, трудно представить, чтобы Польша пошла на полный отказ и от российского газа, и от его транзита в Европу, так как в торгово-экономических вопросах поляки остаются вменяемыми. Единственное, на что они действительно могут пойти, это отказ долгосрочных контрактов с «Газпромом».

«Польша давно взяла курс на то, чтобы добиться газовой независимости от России. Для этого поляки пытались как искать на своей территории сланцевый газ, так и разрабатывать традиционную добычу. И надо сказать, что они немалого добились и увеличили внутреннюю газовую добычу, пусть это и имеет ситуативный характер», — отметил эксперт.

Сейчас поляки за счет внутренней добычи обеспечивают четверть своего потребления газа, но их добыча сокращается.

«В плане внешних поставок поляки могут обеспечить себя за счет импорта СПГ и в перспективе поставок с Baltic Pipe. Норвежский газ должен частично закрыть тот объем закупок, который Польша делает в России», — отметил Перов.

Проблема заключается в том, что поляки вместе с прибалтами продвигают в Евросоюзе антироссийскую линию и нашей стране приходится работать в этом направлении в сложных условиях.