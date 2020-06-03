Ученый НИИ имени Пастера посоветовал не отказываться от масок в период гриппа

Россияне вряд ли смогут отказаться от масочного режима даже после окончания пандемии коронавирусной инфекции, предположил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии Александр Семенов.

Население продолжит носить индивидуальные средства защиты органов дыхания, так как это войдет в привычку. Медицинские маски особенно рекомендованы в период сезонных респираторных заболеваний, например, гриппа и прочих вирусных инфекций, а ношение средств защиты —хорошая практика предотвращения распространения микробов и вирусов.

Граждане других стран носят маски при плохом самочувствии, чтобы обезопасить окружающих. Если человек боится подцепить вирус, он тоже может использовать средство защиты, но уже другого типа, добавил Семенов.

Ношение масок и перчаток является обязательной мерой безопасности в период эпидемии, об этом напоминает пресс-служба московского департамента транспорта. Город постепенно снимает ограничительные меры, в связи с чем люди все чаще контактируют друг с другом, предупредил телеканал "360".