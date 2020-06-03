Путин рассказал о снабжении медиков в РФ средствами индивидуальной защиты

РФ избежала критических затруднений при осуществлении поставок работникам медицинской сферы средств индивидуальной защиты, сообщил президент России Владимир Путин.

Процесс обеспечения медиков необходимым количеством защитных средств прошел без значительных сбоев, заявил глава государства.

Улучшение качества и доступности медицинских услуг в России предусматривают новые поправки к Конституции РФ, по которым россияне будут голосовать с 25 июня по 1 июля. Распоряжение о проведении голосования отдал российский лидер Владимир Путин. Коррективы также гарантируют ежегодную индексацию пенсионного пособия, соблюдение всех прав трудящихся и прочие нововведения, которые повысят уровень жизни граждан России.