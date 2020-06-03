Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава МЧС рассказал Путину о ситуации с разливом топлива в Норильске

Глава МЧС рассказал Путину о ситуации с разливом топлива в Норильске

 Минздрав назвал атипичные симптомы COVID-19 у пожилых

Минздрав назвал атипичные симптомы COVID-19 у пожилых
Украинцы смогут снова ходить в рестораны с 5 июня

Украинцы смогут снова ходить в рестораны с 5 июня

 Жители Молдавии не поддерживают вступление в НАТО

Жители Молдавии не поддерживают вступление в НАТО
Перов: Россия может полностью разорвать газовые отношения с Польшей

Перов: Россия может полностью разорвать газовые отношения с Польшей

 В США оценили «ядерную доктрину» России

В США оценили «ядерную доктрину» России
Глава МЧС рассказал Путину о ситуации с разливом топлива в Норильске

Глава МЧС рассказал Путину о ситуации с разливом топлива в Норильске

 Минздрав назвал атипичные симптомы COVID-19 у пожилых

Минздрав назвал атипичные симптомы COVID-19 у пожилых
Украинцы смогут снова ходить в рестораны с 5 июня

Украинцы смогут снова ходить в рестораны с 5 июня

 Жители Молдавии не поддерживают вступление в НАТО

Жители Молдавии не поддерживают вступление в НАТО
Перов: Россия может полностью разорвать газовые отношения с Польшей

Перов: Россия может полностью разорвать газовые отношения с Польшей

 В США оценили «ядерную доктрину» России

В США оценили «ядерную доктрину» России
15:09   3 Июня 2020
Общество

Путин рассказал о снабжении медиков в РФ средствами индивидуальной защиты

Путин рассказал о снабжении медиков в РФ средствами индивидуальной защиты

РФ избежала критических затруднений при осуществлении поставок работникам медицинской сферы средств индивидуальной защиты, сообщил президент России Владимир Путин.

Процесс обеспечения медиков необходимым количеством защитных средств прошел без значительных сбоев, заявил глава государства.

Улучшение качества и доступности медицинских услуг в России предусматривают новые поправки к Конституции РФ, по которым россияне будут голосовать с 25 июня по 1 июля. Распоряжение о проведении голосования отдал российский лидер Владимир Путин. Коррективы также гарантируют ежегодную индексацию пенсионного пособия, соблюдение всех прав трудящихся и прочие нововведения, которые повысят уровень жизни граждан России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#путин #поправки #медики #конституция рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...