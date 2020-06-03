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15:06   3 Июня 2020
Политика

Представители ПНС Ливии обсудили с Лавровым ситуацию в североафриканской стране

Представители ПНС Ливии обсудили с Лавровым ситуацию в североафриканской стране

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с представителями так называемого Правительства национального согласия Ливии ситуацию в североафриканской стране. Об этом в среду сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу "МИД" ПНС Мухаммеда Тахира Сиялу.

Покидая здание МИД РФ, Сияла заявил, что переговоры еще не закончены. На вопрос о том, вел ли он переговоры с Лавровым, тот ответил утвердительно. Он также добавил, что общался еще с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. 

По словам заместителя главы президентского совета, вице-премьера Правительства национального согласия Ливии Ахмеда Майтиги, покинувшего здание министерства иностранных дел в Москве, стороны продолжат беседу с Богдановым. 

 

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Автор: Борис Нестеров
#лавров #ливия #сияла #пнс ливии

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