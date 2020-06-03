В США оценили «ядерную доктрину» России

Новая концепция российской госполитики в сфере ядерного сдерживания «лучше» тех заявлений, с которыми чиновники России выступали на эту тему раньше.

Такое мнение высказал бывший помощник главы Госдепартамента США Фрэнк Роуз, отметив, что, по его мнению, несмотря на то, что Советский Союз говорил об отказе от «первого удара» с использованием ядерного оружия, на самом деле, у него такой доктрины не было.

«У России нет доктрины отказа от использования первыми ядерное оружие, и в этом она похожа на США, поскольку Соединенные Штаты тоже не приняли политику отказа от «первого удара», — приводит слова Роуза РИА Новости.

Однако сами Соединенные Штаты, по его словам, применят ядерное оружие лишь в крайнем случае.

Также экс-помощник госсекретаря напомнил о словах бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, который допустил возможность нанесения ядерного удара по союзникам США в Европе, участвующим в американской системе противоракетной обороны. По словам Роуза, в 2011 году это заявление Медведева чрезвычайно встревожило всех членов НАТО. При этом он отметил, что до нынешнего президента США американское руководство очень осторожно высказывалось на тему ядерного оружия, стремясь «укреплять стабильность и уменьшать риск».

«Если (президент РФ Владимир) Путин говорит, что они будут использовать ядерное оружие только при чрезвычайных обстоятельствах, то это гораздо лучше предыдущих заявлений о применении ядерного оружия против союзников США за то, что они участвуют в законном оборонном сотрудничестве», — заключил Роуз.

Напомним, накануне российский лидер утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, в которых говорится, что Москва рассматривает возможность применения ядерного оружия лишь в качестве самой крайней меры и только в случае необходимости ответного шага на военную агрессию против нашей страны.