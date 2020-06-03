Латвийский общественник планирует обжаловать планы Сейма на запрет георгиевской ленточки

Комиссия Сейма (парламента) Латвии по Общественным делам и правам человека концептуально поддержала поправки к закону о безопасности публичных мероприятий, шествий и пикетов, которые запрещают использование Георгиевской ленты в публичных мероприятиях.

«Запретив ее использование, мы ограничиваем распространение чужой идеологии», — заявил глава комиссии Артусс Кайминьш.

Для вступления в силу законодательной инициативы нужно, чтобы ее принял Сейм еще в трех чтениях, а затем утвердил президент.

Латвийский общественный деятель Янис Кузинс в комментарии «Политике сегодня» рассказал о планах обжаловать инициативу парламентариев. По его словам, в Сейме связывают георгиевскую ленточку с «оккупацией» Крыма.

«Честно говоря, я сам не до конца разобрался, при чем тут Крым. Это никак не связано. Многие латышские герои, про которых рассказывают на уроках истории в Латвии, крупнейшие военачальники, были награждены орденом Святого Георгия, — напомнил Кузинс.

Легионеры Ваффен и СС, которых принято прославлять в Латвии, также были награждены орденом Святого Георгия, напомнил Кузинс.

«Не зная историю Российской Империи, СССР и России, некоторые депутаты, которые случайно попали в Сейм, предлагают трактовать георгиевскую ленточку как символ оккупации Крыма», — негодует общественник.

Инициативу он планирует обжаловать в Конституционном суде Латвии и в суде по правам человека. Кузинс напомнил о похожем опыте венгерских коллег: 15 лет назад власти Венгрии запретили красную звезду, но социалистам удалось отменить решение.

Ранее Сейм Латвии запретил ношение советской и нацистской формы на публичных мероприятиях. Запрещается также использование отдельных элементов военной одежды, герба и гимна СССР и его бывших республик. Исключение — случаи, когда ношение формы не связано с «прославлением тоталитарных режимов», например, съемка фильма. Тогда важно получить специальное разрешение от самоуправления, где планируется проведение такого мероприятия.

При этом латыши забыли включить в запрет использование знаков «Лесных братьев» и других радикальных организации Латвии, которые появились до 1940-х годов, говорит Кузинс.

«Есть еще организация «Перконкрустс», которую даже Гитлер запретил в Латвии из-за ее радикальности», — рассказал общественник.

Выходит, что действующее законодательство запрещает действующий гимн Российской Федерации, поскольку он рассматривается как стилизация гимна СССР.