Попов: ПВО российского флота сводит на нет угрозу со стороны американских B-1B

Российское министерство обороны давно проработало вопросы безопасности нашего флота, поэтому заявления США о том, что полеты их стратегических бомбардировщиков В-1В представляют для него какую-то угрозу – пустая бравада.

Такое мнение в беседе с Федеральным бизнес-агентством «Экономика сегодня» высказал кандидат технических наук, генерал-майор авиации и заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов, комментируя сообщения американских СМИ о том, что бомбардировщики B-1B Lancer американских ВВС своим недавним полетом над Черным морем послали России «очевидный сигнал» об угрозе для ее флота.

«Говорить о том, что американские «стратеги» представляют какую-то особую угрозу российскому флоту, нет никаких оснований. Это очередной фейк, муссируемый прессой США», — заявил Попов.

Российские корабли, по словам генерал-майора, оснащены средствами противоракетной и противовоздушной обороны – самыми разными комплексами, в том числе адаптированными к морским платформам С-400 и С-300, которые являются самыми современными зенитными ракетными комплексами, которые могут ликвидировать все возможные летающие угрозы.

«Стратегическим бомбардировщикам в принципе нет разницы, атаковать цели на воде или на суше – почему вдруг наш флот должен их испугаться, не понятно. Априори эти машины считаются опасными потому, что могут нести снаряды с ядерным зарядом, потому они попадают в разряд первоочередных целей, — подчеркнул военный эксперт. — И их пилоты ведут себя максимально осторожно, стараясь не доводить нервное напряжение противника до высшей точки. Потому и провокаций с участием этих машин очень мало».

Также Попов отметил, что плановый полет американских B-1B был в деталях разобран и проанализирован российскими военными специалистами. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выстраивает всю систему обороны таким образом, чтобы потенциально опасные вражеские объекты, это, в первую очередь, ракеты, стратегические бомбардировщики и субмарины, перехватывались на дальних подступах к нашим границам. Поэтому, если бы B-1B и решились осуществить провокацию, они были бы сбиты при пересечении «красной линии», а выпущенные ими ракеты перехватили бы наземные системы противоракетной обороны.