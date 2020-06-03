Профессор Вавилов предсказал восстание сирийских наемников в Ливии из-за отсутствия денег

Наемники из Сирии, обманутые и переброшенные в Ливию Турцией, могут поднять восстание для того, чтобы добиться обещанных им денег, сказал востоковед Александр Вавилов.

Анкара активно вербует при помощи обмана на территории САР боевиков для дальнейшей отправки в помощь террористическому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Очередное подтверждение этому предоставил официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари.

Аудиозапись, предоставленная Мисмари, содержит рассказ сирийского наемника, который признался, что обещанных турками денег он не получил, а на ливийской территории он уже шестой месяц, хотя по контракту должен был пробыть в Ливии всего три.

Турция заманила сирийцев в Ливию, пообещав им хорошие деньги, заявил профессор МГУ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов в беседе с ФАН. Также турки наобещали наемникам множество других благ, а потом попросту бросили, привезя в Ливию, добавил эксперт.

"Они могут поднять определенное восстание для того, чтобы добиться своих прав, но они наемники — им самое главное деньги плати, они будут работать, будут сражаться", — констатировал Вавилов.

Обманутые сирийцы также могут начать сбегать из Ливии, считает эксперт. Однако эта задача является весьма сложной, из-за чего не многие решатся на побег, резюмировал Вавилов.