Американские социальные сети, такие как Facebook и Twitter, нарушают российское законодательство, блокируя новости некоторых российских информационных агентств, а угроза коронавируса только обострила эту ситуацию, заявил политолог Юрий Самонкин.

Интернет, по мнению Самонкина, является системой, значительно упрощающей жизнь, но имеющей ряд минусов. Политолог привел в качестве примера активное распространение фейков о коронавирусе американскими сайтами. Он добавил, что проблема размещения недостоверной информации во всемирной сети существовала еще до пандемии. Об этом сообщает портал "НьюИнформ".

Американские СМИ, которые работают в РФ по разрешению Роскомнадзора, извлекают прибыль, работая с российскими пользователями. В то же время происходит нарушение общего российского информационного законодательства, когда сторонники Запада приписывают России неправильное ведение внешней политики, сообщил Самонкин.

Самонкин резюмировал, что угроза COVID-19 доказала важность закона об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета, принятого в 2019 году, в случае его отключения от глобальной инфраструктуры.