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14:23   3 Июня 2020
Экономика

Котяков назвал количество безработных россиян

Котяков назвал количество безработных россиян

Официально число россиян, признанных безработными, достигло 2,2 млн человек, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

При этом все россияне, потерявшие работу, уже стоят на учете, подчеркнул Котяков на заедании общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявлял, что правительство внимательно следит за факторами, которые увеличивают рост безработицы в стране. К ним относятся закрытие предприятий и компаний, сокращение рабочего времени или оплаты труда. Последствиями обострения этих факторов могут стать снижение доходов граждан и понижение платежеспособного спроса. Поэтому Кабмин РФ делает упор на активную политику в сфере занятости, заявил Мишустин.

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Автор: Кристина Мокроусова
#работа #безработица #мишустин

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