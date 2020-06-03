Сравнивший россиян с «инфузориями» Вишневский не понимает сути поправок в Конституцию

Члены партии «Яблоко» развернули пропагандистскую кампанию против предложенных правительством поправок в Конституцию. На чем основаны претензии членов политической организации неясно, однако очевидно, что информационная атака на поправки была одобрена главой «Яблока» Николаем Рыбаковым.

В очередной раз пренебрежительное отношение к предлагаемым изменениям в Основной закон продемонстрировал депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский. В своем Telegram-канале он нелестно отозвался о том, что голосование по поправкам состоится 1 июля, при этом сравнив россиян, ознакомившихся с данной информацией, с «инфузориями».

Вишневский «не понял», как поправки в Конституцию повлияют на жизнь россиян

Обратив внимание на ситуацию с эпидемией коронавируса, мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что сложившаяся обстановка позволила выявить сильные стороны общества, а также беспримерный героизм врачей. Он отметил, что сейчас стране предстоит принять важное решение, которое поможет избежать проблем в будущем.

«Кажется, что нам сейчас не до этого. Пандемия, проблемы с экономикой, какие уж тут голосования. Действительно, проблемы есть, и проблемы серьезные. Но непринятые решения тоже являются серьезной проблемой. Поэтому самое время принимать решения, которые помогут избежать проблем не столько сегодня, сколько завтра, в будущем. Загодя готовиться к любым вызовам и быть сильными, независимыми, несмотря на все невзгоды», — написал он в своем блоге.

Увидев это сообщение, Вишневский отпустил в адрес россиян неуместное высказывание, назвав прочитавших новость людей «инфузориями». Какого-либо предметного объяснения своей позиции депутат не озвучил, однако сразу же сделал выпад против голосования по поправкам в Основной закон, раскритиковав норму о доступной медицине и индексации пенсий.

Петербургский парламентарий намеренно делает вид, что не понимает, зачем нужны подготовленные поправки. Тем не менее, это не мешает ему навешивать на предстоящее голосование негативные ярлыки и внушает читателям, что они в таких «обновлениях» не нуждаются. Беспристрастного анализа фактов здесь нет по умолчанию, зато прослеживается позиции руководства «Яблока».

Доступная медицина и индексация пенсий

Для того, чтобы убедиться, что Борис Вишневский вводит свою аудиторию в заблуждение, достаточно обратиться к реальным фактам, объясняющим столь «волнующие» депутата формулировки. Например, суть поправки о доступной медицине заключается в фиксировании одинакового развития медучреждений и помощи в любом уголке страны. При этом ответственность за данную сферу переходит на все уровни власти — федеральную, региональную и муниципальную.

В экспертном сообществе ранее отмечали, что в принятой в 1993 году Конституции России уже есть статья о праве граждан на бесплатное медобслуживание, однако эта норма со временем частично потеряла актуальность из-за появления множества платных услуг. Новая поправка призвана полностью обеспечить население в части медицинской помощи и предоставить все необходимые лекарства бесплатно. Таким образом, граждане получат гарантии защиты собственного здоровья. Особую важность эта поправка представляет для маломобильных групп населения и пожилых людей.

Другой тезис, затрагиваемый Вишневским, касается закрепления индексации пенсий на уровне Конституции. Депутат сомневается, что упрочнение данного процесса в Основном законе положительно отразится на жизни россиян. Таким образом, «яблочник» фактически расписывается в непонимании сути вопроса и подтверждает собственную незаинтересованность в ключевых для россиян вопросах.

На самом деле закрепление индексации пенсий является прямым свидетельством того, что Россия вышла на новый уровень развития, который позволит ей поднять планку социальных гарантий. Утвердив их на уровне Основного закона, обязательства перед людьми нельзя будет нарушить — вне зависимости от конъюнктуры рынка или экономической ситуации в стране.

Предложенные правительством шаги по закреплению социальных гарантий нацелены на то, чтобы каждый россиянин чувствовал себя защищенным и был уверен в том, что его права на поддержку государством будут реализованы в течение всей жизни. Вероятно, Вишневского эти аспекты не волнуют. Вместо предметной оценки ситуации, он создает панику вокруг предстоящего голосования и вводит граждан в заблуждение.

Никому не нужное «Яблоко»

Сам факт того, что Вишневский сравнивает аудиторию блога мэра столицы с «инфузориями», говорит о многом. Петербургский депутат не учитывает, что более половины россиян, которые планируют участвовать в голосовании по внесению изменений в Конституцию (61%) намерены поддержать поправки, а 93% граждан информированы о проведении плебисцита 1 июля. Такие данные были приведены ВЦИОМ ранее.

С учетом того, как представители петербургского отделения «Яблока» относятся к своим соотечественникам, справедливо напомнить, что на выборах в Госдуму в 2016-м году рейтинг партии составил 1,99%. Иными словами, еще 4 года назад стало ясно, что политика «яблочников» не находит поддержки в обществе. Партия не может рассчитывать на укрепление своих позиций, пока в региональных парламентах будут работать политики вроде Бориса Вишневского, отрицающие современные запросы россиян и угрожающие их благосостоянию в будущем.