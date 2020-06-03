Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава МЧС рассказал Путину о ситуации с разливом топлива в Норильске

Глава МЧС рассказал Путину о ситуации с разливом топлива в Норильске

 Минздрав назвал атипичные симптомы COVID-19 у пожилых

Минздрав назвал атипичные симптомы COVID-19 у пожилых
Украинцы смогут снова ходить в рестораны с 5 июня

Украинцы смогут снова ходить в рестораны с 5 июня

 Жители Молдавии не поддерживают вступление в НАТО

Жители Молдавии не поддерживают вступление в НАТО
Перов: Россия может полностью разорвать газовые отношения с Польшей

Перов: Россия может полностью разорвать газовые отношения с Польшей

 В США оценили «ядерную доктрину» России

В США оценили «ядерную доктрину» России
Глава МЧС рассказал Путину о ситуации с разливом топлива в Норильске

Глава МЧС рассказал Путину о ситуации с разливом топлива в Норильске

 Минздрав назвал атипичные симптомы COVID-19 у пожилых

Минздрав назвал атипичные симптомы COVID-19 у пожилых
Украинцы смогут снова ходить в рестораны с 5 июня

Украинцы смогут снова ходить в рестораны с 5 июня

 Жители Молдавии не поддерживают вступление в НАТО

Жители Молдавии не поддерживают вступление в НАТО
Перов: Россия может полностью разорвать газовые отношения с Польшей

Перов: Россия может полностью разорвать газовые отношения с Польшей

 В США оценили «ядерную доктрину» России

В США оценили «ядерную доктрину» России
16:02   3 Июня 2020
Россия

Губернаторов возмутило распределение денег на устойчивость бюджетов

Губернаторов возмутило распределение денег на устойчивость бюджетов

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак провел онлайн-совещание с секретарями региональных отделений партии — главами Нижегородской, Новосибирской, Брянской, Мурманской областей, Ставропольского края и Севастополя.

В рамках заседания политики обсудили меры поддержки экономики регионов. 

«Правительство уже перечислило в регионы более 100 миллиардов рублей, — констатировал Турчак. — Призываю вас к откровенному разговору. Предлагаю обсудить, достаточно ли этой помощи».

Российские губернаторы сошлись во мнении, что помощи недостаточно. Однако поголовно начинали свою речь со слов благодарности кабинету министров. Одинаковую позицию лидеры субъектов заняли и в вопросе распределения упомянутых Турчаком денег, выделенных на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов.

Российских губернаторов возмутило распределение денег на устойчивость бюджетов

«Из 100 миллиардов Брянская область получила только 60», — заступился за коллегу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Участники совещания добавили, что Севастополю досталось еще меньше — 14 миллионов, а Пскову из-за небольшого количества потерь — вообще ничего. 

«Не понятно, почему три региона забрали 30 процентов этой выплаты, тем не менее не самые бедные», — пожаловался глава Ставрополья Владимир Владимиров, чей край получил 1 миллиард 680 миллионов рублей.

Кроме того, Владимиров предложил установить мораторий на подъем цен за услуги ЖКХ и обратил внимание, что санаторно-курортный комплекс не попал под прямые меры поддержки.

Российских губернаторов возмутило распределение денег на устойчивость бюджетов

С тем, что туристической отрасли нужна отдельная помощь, согласился и временно исполняющий обязанности главы Севастополя Михаил Развожаев. 

«В этом году все максимально будут ориентироваться на наши курорты. Наши замечательные места и на Кавказе, и в Краснодарском крае, и в Крыму, — отметил Развожаев. — Соблюдать требования Роспотребнадзора владельцам гостиниц — это дополнительная серьезная финансовая нагрузка».

По словам политика, предпринимателям неоткуда брать эти деньги, поэтому путевки, если в ситуацию не вмешается государство, рискуют подорожать на 30 процентов.

«Северного» губернатора — Андрея Чибиса — больше интересовали вопросы увеличения грузооборота в Мурманской области и развития дистанционного образования в стране. Чибис уверен, что нужно использовать полученный во время самоизоляции опыт, чтобы дать возможность «ребятам» из регионов учиться в престижных столичных вузах, не выезжая из города. По мнению спикера, дистанционное обучение поможет стать им более конкурентоспособными.

Российских губернаторов возмутило распределение денег на устойчивость бюджетов

Разговор членов «Единой России» коснулся школьных автобусов, которые находятся на грани срока эксплуатации, так как их закупка не вошла в итоговую редакцию национального плана восстановления экономики. Турчак заверил, что на встрече с министром промышленности проблема уже была озвучена и на эти нужды планируется дополнительно выделить пять миллиардов рублей.

Сам секретарь Генсовета партии предложил подумать о фермерах, садоводах и рыбаках-любителях и принять закон о мобильной торговле и беспрепятственной реализации улова. Судьбой самозанятых озаботился и глава Новосибирской области Андрей Травников. Он предложил снизить налоговые ставки для этой категории граждан с четырех до двух процентов. А разогреть пострадавшую от пандемии экономику российский губернатор посоветовал вложениями в инфраструктуру.

«Стройка дает мультипликативный эффект для других отраслей», — аргументировал свою позицию Травников.

Российских губернаторов возмутило распределение денег на устойчивость бюджетов

Подводя итоги встречи, Андрей Турчак заметил, что пора готовиться к предстоящим выборам.

«Мы переходим в режим избирательной кампании, избирательной гонки», — настроил коллег секретарь Генсовета партии и пожелал им здоровья. 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алиса Денисова
#бюджет #единая россия #губернаторы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...