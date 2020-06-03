Губернаторов возмутило распределение денег на устойчивость бюджетов

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак провел онлайн-совещание с секретарями региональных отделений партии — главами Нижегородской, Новосибирской, Брянской, Мурманской областей, Ставропольского края и Севастополя.

В рамках заседания политики обсудили меры поддержки экономики регионов.

«Правительство уже перечислило в регионы более 100 миллиардов рублей, — констатировал Турчак. — Призываю вас к откровенному разговору. Предлагаю обсудить, достаточно ли этой помощи».

Российские губернаторы сошлись во мнении, что помощи недостаточно. Однако поголовно начинали свою речь со слов благодарности кабинету министров. Одинаковую позицию лидеры субъектов заняли и в вопросе распределения упомянутых Турчаком денег, выделенных на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов.

«Из 100 миллиардов Брянская область получила только 60», — заступился за коллегу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Участники совещания добавили, что Севастополю досталось еще меньше — 14 миллионов, а Пскову из-за небольшого количества потерь — вообще ничего.

«Не понятно, почему три региона забрали 30 процентов этой выплаты, тем не менее не самые бедные», — пожаловался глава Ставрополья Владимир Владимиров, чей край получил 1 миллиард 680 миллионов рублей.

Кроме того, Владимиров предложил установить мораторий на подъем цен за услуги ЖКХ и обратил внимание, что санаторно-курортный комплекс не попал под прямые меры поддержки.

С тем, что туристической отрасли нужна отдельная помощь, согласился и временно исполняющий обязанности главы Севастополя Михаил Развожаев.

«В этом году все максимально будут ориентироваться на наши курорты. Наши замечательные места и на Кавказе, и в Краснодарском крае, и в Крыму, — отметил Развожаев. — Соблюдать требования Роспотребнадзора владельцам гостиниц — это дополнительная серьезная финансовая нагрузка».

По словам политика, предпринимателям неоткуда брать эти деньги, поэтому путевки, если в ситуацию не вмешается государство, рискуют подорожать на 30 процентов.

«Северного» губернатора — Андрея Чибиса — больше интересовали вопросы увеличения грузооборота в Мурманской области и развития дистанционного образования в стране. Чибис уверен, что нужно использовать полученный во время самоизоляции опыт, чтобы дать возможность «ребятам» из регионов учиться в престижных столичных вузах, не выезжая из города. По мнению спикера, дистанционное обучение поможет стать им более конкурентоспособными.

Разговор членов «Единой России» коснулся школьных автобусов, которые находятся на грани срока эксплуатации, так как их закупка не вошла в итоговую редакцию национального плана восстановления экономики. Турчак заверил, что на встрече с министром промышленности проблема уже была озвучена и на эти нужды планируется дополнительно выделить пять миллиардов рублей.

Сам секретарь Генсовета партии предложил подумать о фермерах, садоводах и рыбаках-любителях и принять закон о мобильной торговле и беспрепятственной реализации улова. Судьбой самозанятых озаботился и глава Новосибирской области Андрей Травников. Он предложил снизить налоговые ставки для этой категории граждан с четырех до двух процентов. А разогреть пострадавшую от пандемии экономику российский губернатор посоветовал вложениями в инфраструктуру.

«Стройка дает мультипликативный эффект для других отраслей», — аргументировал свою позицию Травников.

Подводя итоги встречи, Андрей Турчак заметил, что пора готовиться к предстоящим выборам.