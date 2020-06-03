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13:48   3 Июня 2020
Политика

Делегация ПНС Ливии во главе с Майтигом прибыла в МИД РФ

Делегация ПНС Ливии во главе с Майтигом прибыла в МИД РФ

Заместитель главы президентского совета, вице-премьер так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмед Майтиг приехал на переговоры в Министерство иностранных дел России.

По информации корреспондента РИА Новости, в преддверии беседы с российскими дипломатами Майтиг воздержался от каких-либо заявлений или комментариев. Встреча пройдет в среду, 3 июня, в Москве. В составе делегации также присутствует глава "МИД" ПНС Ливии Мохаммед Сияла. 

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Автор: Борис Нестеров
#россия #переговоры #ливия

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