Делегация ПНС Ливии во главе с Майтигом прибыла в МИД РФ

Заместитель главы президентского совета, вице-премьер так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмед Майтиг приехал на переговоры в Министерство иностранных дел России.

По информации корреспондента РИА Новости, в преддверии беседы с российскими дипломатами Майтиг воздержался от каких-либо заявлений или комментариев. Встреча пройдет в среду, 3 июня, в Москве. В составе делегации также присутствует глава "МИД" ПНС Ливии Мохаммед Сияла.