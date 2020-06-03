Коронавирусу прочат союз с гриппом осенью

Заведующий лабораторией медиаторов и эффекторов иммунитета НИЦЭМ им. Гамалеи Анатолий Суслов разделяет опасения главы Всемирной ассоциации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге о второй волне коронавируса осенью 2020 года.

«Вторая волна может проявить себя осенью, и коронавирус уже будет "действовать" в связке с сезонным гриппом. Поэтому и последствия могут быть серьезнее», — предостерег иммунолог.

Пока статистика указывает на спад эпидемии, благодаря укреплению коллективного иммунитета заметил Суслов. Люди научились сопротивляться вирусу.

Также барьером на пути вируса к организму станет вакцинация и различные противовирусные препараты. Благодаря им, человек сейчас справляется с большинством случаев заболевания вирусом гриппа, но его тандем с COVID-19 может стать опасным для людей.

«Я сторонник препаратов широкого спектра действия, укрепляющих противовирусный иммунитет. Их в России очень много. Они укрепляют популяционный иммунитет, готовят иммунную систему ко встрече с инфекцией. Поэтому те, кто пьют такие профилактические препараты, в целом, болеют реже», — заключил ученый.

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что в мире есть угроза второй волны коронавируса. По его словам, пока нельзя назвать угрозу неизбежной, но если большинство стран снимут карантинные ограничения летом, то к осени COVID-19 может нанести еще один удар.