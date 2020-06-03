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13:39   3 Июня 2020
Армия

ЛНА заявляет о создании на юге Ливии нового очага ИГ

ЛНА заявляет о создании на юге Ливии нового очага ИГ

Запрещенная в РФ террористическая организация ИГИЛ создала очаг на юге Ливии, заявил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари.

Спикер ЛНА в ходе видеоконференции с работниками СМИ Египта затронул темы иностранной интервенции в Ливию, очага ИГИЛ в южной части страны, а также возобновления переговоров в формате "5+5", передает ФАН.

Саррадж в ходе всех встреч заявляет, что ему необходимо проконсультироваться, сообщил Мисмари. Он отметил, что лидер ПНС Ливии регулярно посещает Катар и Турцию, где осуществляет консультации с главарями террористических группировок.

Турция активно вмешивается в дела Ливии, пытаясь установить контроль над природными ресурсами государства, а также над торговыми путями в Средиземном море, подчеркнул представитель ЛНА. Он добавил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган планирует контролировать весь арабский регион.

США также стремятся к присутствию в Северной Африке. Вашингтон запустил ряд вбросов о якобы "российском вмешательстве" в Ливию, после чего Пентагон заявил о вводе американских войск в Тунис.

Южная часть страны превратилась в новый очаг ИГИЛ, в который стекаются боевики из близлежащих стран, констатировал спикер ЛНА. Мисмари отметил, что Турция направила в этом направлении радикалов для восполнения потерь, однако войска Хафтара успешно препятствуют передвижению террористов.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #турция #ливия #игил #лна #пнс

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