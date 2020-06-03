Спрос на ипотеку вырос благодаря государственной поддержке

Российские банки фиксируют повышение спроса на ипотечные кредиты после старта программы льготной ипотеки со ставкой до 6,5%. По сравнению с апрелем, когда был зафиксирован провал в заключении сделок, в мае рост значительно увеличился.

Ключевым фактором, повлиявшим на повышение спроса, стала программа государственной поддержки льготной ипотеки со ставкой в 6,5%, о начале которой объявил президент РФ Владимир Путин. Некоторые банки отмечают уровень спроса, аналогичный докризисному, например, ВТБ фиксирует рост спроса на 29%, "Абсолют Банк" сообщает об росте обращений на 45%, передает РБК.

Согласно программе, льготы действуют на протяжении всех выплат по сделкам, заключенным до 1 ноября 2020 года, убытки для банков будут компенсированы государством. Ставка в 6,5% позволит приобрести в ипотеку жилье в регионах стоимостью до 3 млн рублей. В Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти программа позволит оформить ипотеку на квартиру ценой до 8 млн рублей.

Согласно распоряжению президента РФ, голосование по правкам к Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года. Поправки предусматривают ежегодную индексацию пенсий, ответственность государства за права трудящихся и многое другое.