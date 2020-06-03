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13:34   3 Июня 2020
Экономика

Спрос на ипотеку вырос благодаря государственной поддержке

Спрос на ипотеку вырос благодаря государственной поддержке

Российские банки фиксируют повышение спроса на ипотечные кредиты после старта программы льготной ипотеки со ставкой до 6,5%. По сравнению с апрелем, когда был зафиксирован провал в заключении сделок, в мае рост значительно увеличился.

Ключевым фактором, повлиявшим на повышение спроса, стала программа государственной поддержки льготной ипотеки со ставкой в 6,5%, о начале которой объявил президент РФ Владимир Путин. Некоторые банки отмечают уровень спроса, аналогичный докризисному, например, ВТБ фиксирует рост спроса на 29%, "Абсолют Банк" сообщает об росте обращений на 45%, передает РБК.

Согласно программе, льготы действуют на протяжении всех выплат по сделкам, заключенным до 1 ноября 2020 года, убытки для банков будут компенсированы государством. Ставка в 6,5% позволит приобрести в ипотеку жилье в регионах стоимостью до 3 млн рублей. В Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти программа позволит оформить ипотеку на квартиру ценой до 8 млн рублей.

Согласно распоряжению президента РФ, голосование по правкам к Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года. Поправки предусматривают ежегодную индексацию пенсий, ответственность государства за права трудящихся и многое другое.

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Автор: Василий Пименов
#ипотека #льготы #господдержка

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