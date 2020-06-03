Леонков: ядерная доктрина РФ – это ответ на опасность глобальной войны

Документ, определяющий российскую государственную политику в области ядерного вооружения, который подписал президент РФ Владимир Путин, является ответом нашей страны на вызовы времени.

Такое мнение в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказал военный эксперт Алексей Леонков, комментируя подписание президентом нормативного акта, определяющего применение ядерного оружия, как крайнюю меру.

«Если брать такие государства, как Россия и Китай, то применение ядерного оружия является крайней мерой, а вот у американцев другая идеология. В США появился двойной стандарт применения ядерного оружия, — напомнил Леонков. — Он говорит о том, что в локальных конфликтах можно применять ядерные заряды малой мощности – от 5 до 10 килотонн, поскольку это не приведет к ядерной войне».

Ранее в МИД России эту американскую философию назвали девальвацией ядерной политики. Указав на то, что она спускает принятие решения о применении самого страшного оружия в мире на тактический уровень, теоретически допуская возможность нанесения удара террористам или сходным с ними структурам, например, по людям, которые сейчас участвуют в протестах в Миннесоте.

По мнению американцев, отмечает Леонков, подобная смена стратегии стать сдерживающим фактором в случае агрессии против США или их интересов, а также против их союзников.

«Мало того, что США снизили порог применения ядерного оружия, так они предоставили это право руководству стратегических командований, на которые в Пентагоне поделен мир», — подчеркнул эксперт.

Как напомнил Леонков, военные округа РФ и Китая ограничены их государственными границами, в то время как Штаты поделили между своими стратегическими командованиями всю территорию планеты – у них есть Индо-Тихоокеанское командование, Африканское командование и так далее. Ситуацию обостряет еще и политика Вашингтона, направленная на выход из международных договоров по безопасности – ДРМСМД (Договора по ракетам средней и меньшей дальности) и ДОН (Договора по открытому небу). На очереди Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3» и соглашения, сдерживающие внешнюю политику Вашингтона, считает эксперт.

«Американцы намеренно сделали нулевой возможность переговоров по этому вопросу – они разговаривают не так, как принято в дипломатии, а языком ультиматумов. Либо вы принимаете решения, которые выгодны США, либо соглашение прекращает действовать. Так произошло с ДРСМД и ДОН, а сейчас на кону два остающихся соглашения – СНВ-III и договор по ядерному оружию», — подчеркнул Алексей Леонков.

В завершение беседы эксперт напомнил о предложении российского президента Владимира Путина провести переговоры по глобальным вопросам в области безопасности с участием «ядерной пятерки» - пяти стран постоянных членов Совбеза ООН. Изначально, после того, как президент РФ 15 января 2020 года выступил с этим предложением, на эти переговоры согласились все постоянные члены СБ ООН, включая США, однако саммит был отложен из-за пандемии коронавируса и теперь его перспективы туманны.

«Попытка РФ собрать лидеров ядерных государств – хорошая инициатива. Она может позволить согласовать правила, которые не дадут человечеству скатиться в пожар ядерной войны», — отметил Леонков.

Однако согласие США на участие в этих переговорах похоже на обычный риторический прием американцев, которые до сих пор игнорировали все предложения России по продлению СНВ-III, заключил эксперт.