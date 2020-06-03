Баранец: Кремль решил играть на опережение, чтобы обуздать ядерные амбиции США

Условия применения Россией ядерного оружия, которые ранее утвердил президент РФ Владимир Путин, являются сигналом «ядерному Западу» о решении Москвы играть в этом вопросе на опережение.

Такое мнение в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) высказал военный обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

Ранее российский президент утвердил основы политики государства в области ядерного сдерживания, в которых отмечается, что у главы государства есть право на использование ядерного оружия, однако этот шаг представляет из себя крайнюю меру. Также в документе подчеркивается, что российская государственная политика в сфере ядерного сдерживания имеет оборонительный характер.

«(Госполитика) направлена на поддержание потенциала ядерных сил на уровне, достаточном для обеспечения ядерного сдерживания, и гарантирует защиту суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживание потенциального противника от агрессии против РФ и (или) ее союзников», — цитирует документ ФАН.

Москва оставляет за собой право использовать ядерное оружие в том случаях, если у военных появится достоверная информация о том, что по России выпущены баллистические ракеты. Также ответ РФ будет ядерным, если противник применит обычное оружие, атаковав критически важные военные или государственные объекты, угрожающие существованию нашей страны.

«Право применить ядерное оружие у России может быть только в качестве ответных действий на агрессию в отношении страны», — говорится в документе.

По мнению Виктора Баранца, Россия, принимая данный документ, реагирует на политику США, которые выходят из договоров, регулирующих использование ядерного вооружения.

«Мы уже четыре года упрашиваем американцев, чтобы решить судьбу договора СНВ-3, так как в следующем году истекает срок его действия, — напомнил обозреватель. — Это чрезвычайно важный договор, которые обуздывает самое страшное в мире оружие и вырабатывает правила игры между нами и американцами».

Американцы же в ответ, по его словам, либо включают «дурика» и туманят мозги, либо выдвигают новые условия и пытаются наезжать на Москву. Например, Вашингтон хочет, чтоб Москва уговорила Китай присоединиться к договору, но Пекин с этим не согласен и намерен сам решать, в каких количествах ему производить оружие.

«Эта проклятая американская хитрость никак не может подвести нас к консенсусу», — отмечает Баранец.

Также эксперт напомнил, что Вашингтон сам отказывается подписать договор, по ограничению ядерных испытаний. То есть Штаты «рвут поводья» в своем стремлении отправиться в «самостоятельное ядерное плавание» и это плохо для всего мира.

«Вашингтон никак не хочет, чтобы американский ядерный джин был в международной упряжке. Вот эта ядерная пыль витает над миром, а также вызывает не очень хорошие предчувствия и запахи. Поэтому Кремль решил играть на опережение», — сказал Баранец.

По его словам, документ, утвержденный Путиным, является таким предупреждением Кремля, о том, что там все видят и все контролируют. Документ содержит в себе разные варианты негативных последствий для безопасности нашей страны.

«Он направлен на обуздание ядерного джина США. Это также сигнал ядерному Западу, что Россия не готова смиренно наблюдать за тем, что ядерные джин все больше начинает высовывать голову», — заключил военный обозреватель.

Напомним, ранее США задумались о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), заявив о желании включить в него ряд новых вооружений, а также включив в число подписантов Китай. Однако в Пекине поспешили ответить, что не заинтересованы в переговорах на эту тему.