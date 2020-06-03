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13:17   3 Июня 2020
Общество

Песков напомнил россиянам о соблюдении мер предосторожности при голосовании 1 июля

Песков напомнил россиянам о соблюдении мер предосторожности при голосовании 1 июля

Российские граждане спокойно смогут принять участие в голосовании по поправкам к Конституции без вреда собственному здоровью при соблюдении всех необходимых мер.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что  здоровью российских граждан ничего не будет угрожать 1 июля, во время голосования по поправкам к Конституции, если они будут соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Песков также подчеркнул, что с каждым днем на улицах становится все более безопасно, а тенденции к сокращению заболеваемости среди граждан становятся все более устойчивыми.

Неделя голосования по поправкам к Конституции пройдет в РФ с 25 июня по 1 июля. Президент страны Владимир Путин предлагает закрепить в основном законе важные положения, касающиеся обязательной ежегодной индексации пенсий, защиты государственной целостности России и многих других пунктов.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции состоится 1 июля. Этот день для всех граждан России объявлен выходным.

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Автор: Кристина Мокроусова
#песков #поправки #конституция

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