Российские граждане спокойно смогут принять участие в голосовании по поправкам к Конституции без вреда собственному здоровью при соблюдении всех необходимых мер.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что здоровью российских граждан ничего не будет угрожать 1 июля, во время голосования по поправкам к Конституции, если они будут соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Песков также подчеркнул, что с каждым днем на улицах становится все более безопасно, а тенденции к сокращению заболеваемости среди граждан становятся все более устойчивыми.

Неделя голосования по поправкам к Конституции пройдет в РФ с 25 июня по 1 июля. Президент страны Владимир Путин предлагает закрепить в основном законе важные положения, касающиеся обязательной ежегодной индексации пенсий, защиты государственной целостности России и многих других пунктов.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции состоится 1 июля. Этот день для всех граждан России объявлен выходным.