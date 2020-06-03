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13:16   3 Июня 2020
Армия

Песков: Россия никогда не станет инициатором использования ядерного оружия

Песков: Россия никогда не станет инициатором использования ядерного оружия

Запрет на инициативу в использовании ядерного оружия прописан в основах государственной политики в области ядерного сдерживания, которые во вторник утвердил президент Владимир Путин.

Элементы стратегии госполитики в этом направлении публиковались и ранее, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, соответствующие заявления делались ранее как экспертами, так и представителями власти. Замруководителя администрации президента подчеркнул, что сейчас просто опубликовали документ целиком. 

Он обозначает ряд факторов, которые могут вынудить Российскую Федерацию использовать свой ядерный потенциал, отметил Песков. Пресс-секретарь президента добавил, что РФ никогда не может быть и не будет инициатором использования такого типа вооружения. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #песков #ядерное оружие

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